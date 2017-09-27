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بالصور: قوات الأمن تستمر في الاعتداء على مظاهر عاشوراء
2017-09-27 - 12:43 م
مرآة البحرين: واصلت قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، حملتها ضد مظاهر عاشوراء، التي تحييها الأغلبية الشيعية في البلاد.
وقال نشطاء إن قوات الأمن اعتدت على لافتات وشعارات عاشورائية (الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2017) وأزالت عددا منهم في كل من "المصلى، عالي، وكرزكان" ومناطق أخرى من البحرين.
ونشر نشطاء صورا لقوات الأمن وهي تقوم بإزالة بعض الشعارات واللافتات العاشورائية.
ولدى احتجاج مواطنين على إزالة مظاهر عاشوراء، قابلتهم قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وتقوم السلطات سنويا بالاعتداء على مظاهر عاشوراء الذي تحييه الأغلبية الشيعية في البلاد.
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