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سفير السعودية لدى أمريكا يقول المجتمع جاهز للسماح للمرأة بقيادة السيارة
2017-09-27 - 12:51 م
مرآة البحرين (رويترز): قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز للصحفيين يوم الثلاثاء إن قرار المملكة السماح للمرأة بقيادة السيارة ليس مجرد تغيير اجتماعي كبير وإنما هو جزء من الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وقال الأمير خالد إنه يعتقد أن القيادة السعودية تدرك أن المجتمع السعودي أصبح جاهزا لذلك.
وأضاف أن المرأة لن تحتاج إلى إذن وليها لاستخراج رخصة قيادة كما لن تحتاج إلى وجود ولي معها في السيارة أثناء القيادة.
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