مدير شرطة العاصمة: سنتخد الإجراءات اللازمة تجاه أي ممارسات تسيء إلى عاشوراء

2017-09-27 - 1:00 م

مرآة البحرين: حذر مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة بأن وزارة الداخلية لن تسمح باستغلال مناسبة عاشوراء في مخالفة القانون، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات أو أعمال تسيء إلى عاشوراء".

وفي تصريح صحفي له، قال مدير شرطة العاصمة بأن الداخلية قامت باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين ذكرى عاشوراء، حيث أعدّت في هذا الإطار، خطة أمنية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن حفظ الأمن والنظام العام وحماية السلامة العامة، مضيفًا أن سلامة المشاركين من أهم الأولويات.

وأضاف "لن يتم السماح باستغلال هذه المناسبة في مخالفة القانون، الأمر الذي يستوجب من المعنيين ومن يهمهم الأمر الحرص على أن تبقى عاشوراء في إطارها الصحيح، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات أو أعمال، تسيء إلى عاشوراء وتشكل مساسًا بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي" على حد وصفه.