سقوط حق الاستئناف لمتهم بإهانة القضاء

2017-09-28 - 3:13 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بسقوط الحق في الاستئناف في قضيتين، لبحريني (27 سنة) محكوم بالحبس سنتين بتهمة إهانة القضاء، وذلك لعدم حضوره جلستي نظر الاستئناف أمس.

في القضية الأولى كان المستأنف يحضر في المحكمة كمتهم في قضية أخرى، وبعد انتهاء محاميه من المرافعة قام برفع يده طالبا الكلمة، فأذن له القاضي بالكلام، وبعد انتهاء نظر القضية توجه للخروج من القاعة، ولدى وقوفه على باب القاعة تلفظ بألفاظ مسيئة لهيئة المحكمة، فتم توقيفه وأسندت إليه النيابة العامة أنه أهان بالقول القضاة بأن تلفظ عليهم بالألفاظ المبينة بالأوراق، وحكمت عليه محكمة أول درجة بالحبس سنة وكفالة ألف دينار لإيقاف التنفيذ.

وفي القضية الثانية كان المتهم يحاكم في إحدى القضايا، وثار خلال الجلسة جدل بين القاضي ومحاميه حول بعض الدفوع القانونية، فتلفظ بألفاظ غير لائقة على هيئة المحكمة، فتم توقيفه وأحيل إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة إهانة القضاة، وحكمت عليه محكمة أول درجة بالحبس وكفالة ألف دينار لإيقاف التنفيذ.