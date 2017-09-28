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انقطاع بث تلفزيون البحرين لدقائق معدودة بسبب خلل فني
2017-09-28 - 3:14 م
مرآة البحرين: أعلن مصدر مسؤول في تلفزيون البحرين بث جميع القنوات بشكلها الطبيعي وعلى جميع الأقمار الصناعية المعتادة وأنه تم انقطاع البث عن «القناة الرئيسية» فقط مساء أمس الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2017 لدقائق معدودة نتيجة لخلل في الاتصال بالقمر الصناعي «عربسات»، وأن البث عاد إلى وضعه الطبيعي.
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