السفير السعودي: البحرينية تستطيع عبور الجسر بسيارتها والقيادة في السعودية اعتبارا من شوال المقبل

2017-09-28 - 3:17 م

مرآة البحرين: قال السفير السعودي لدى البحرين عبدالله آل الشيخ أن البحرينية وأي امرأة أخرى يمكنها القيادة في السعودية اعتبارا من 10 شوال القادم (يونيو/حزيران 2018).

وفي تصريح لصحيفة أخبار الخليج المحلية قال السفير إن البحرينية يمكنها قيادة السيارة والعبور بها من الجسر، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي قيود على المرأة البحرينية في قيادة السيارة بمفردها داخل المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أنه ستكون هناك مساواة بين المرأة والرجل، كما نصت عليه أنظمة المرور ولوائحها الجديدة، أما مسألة خروج المرأة السعودية بمفردها إلى الخارج فهذا أمر تحكمه أنظمة أخرى لا علاقة لها بقيادة المرأة للسيارة، مضيفا أن قيادتها السيارة بمفردها خاضع لموافقة ولي أمرها.