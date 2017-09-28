العمل: إيداع تعويضات رفع الدعم عن اللحوم مطلع أكتوبر

2017-09-28 - 3:23 م

مرآة البحرين: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انتهاء استعداداتها لإيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم الذي تصرفه الحكومة كل ثلاثة شهور في الحسابات المصرفية للمواطنين المستفيدين، وذلك مقدماً عن أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2017.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إيداع المبالغ في حسابات المواطنين المصرفية مع بداية شهر أكتوبر، علماً بأن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من مبلغ التعويض في هذه الدفعة يبلغ 153 ألفاً و568 أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي (6،557،957،500) دينار بحريني. وأضافت أن هذه التعويضات تصرف ضمن آليات توجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 مايو/أيار 2015، بشأن تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم.