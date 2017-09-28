سلاح البحرية أجرى رماية بالذخيرة الحية أمس الثلثاء

2017-09-28 - 3:27 م

مرآة البحرين: نفذت قوة دفاع البحرين ممثلة بسلاح البحرية الملكي البحريني بحضور اللواء ركن بحري خليفة بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح البحرية الملكي البحريني رماية بالذخيرة الحية أمس الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، ضمن التدريبات المبرمجة لسلاح البحرية الملكي البحريني، في إطار برامج وخطط السلاح المرسومة التي تهدف إلى التدريب والتأهيل ورفع كفاءة جميع منتسبيه على الإعداد والتخطيط للعمليات القتالية البحرية .

ووفق بيان رسمي فإن الرماية بدأت على الأهداف المحددة ضمن نطاق المواقع الدفاعية كما قامت الأنظمة والأسلحة الرئيسية للقطع البحرية برصد ومشاغلة الأهداف وتنفيذ الرماية عليها بالذخيرة الحية حيث تم إصابة جميع الأهداف إصابة مباشرة ودقيقة باستخدام أحدث الأسلحة القتالية والتقنيات البحرية المتطورة التي من شأنها زيادة فاعلية سلاح البحرية الملكي البحريني في مواجهة الحالات القتالية المختلفة، ورفع مستوى وكفاءة منتسبيه، ضمن استراتيجية التحديث والتطوير في مجال التدريب البحري التي تنتهجها قوة الدفاع من أجل تهيئة أرضية عسكرية صلبة لحماية الحدود البحرية ومكافحة عمليات الإرهاب والألغام والتسلل والتخريب، وتعد هذه الرماية من ضمن الرمايات التي يعقدها سلاح البحرية الملكي البحريني، لصقل منتسبيه وتأهيلهم على العمل التكتيكي والعملياتي إلى جانب ترسيخ مفاهيم العمل المشترك مع مختلف الأسلحة بقوة دفاع البحرين.