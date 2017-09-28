ناصر بن حمد يكرم عددا من الجنود المشاركين في حرب اليمن

2017-09-28 - 3:32 م

مرآة البحرين: كرم ناصر بن حمد، نجل ملك البحرين وقائد الحرس الملكي، عددا من الجنود البحرينيين المشاركين في حرب اليمن.

وقد بدأ الاحتفال بعزف سلام القائد، ثم قام ناصر بن حمد بتفقد طابور العرض، بعدها ألقى خالد بن حمد، النجل الآخر للملك وقائد قوة الحرس الملكي الخاصة كلمة بالمناسبة.

بعدها قام ناصر بن حمد بمنح أوسمة الواجب العسكري إلى الضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب/‏13 من الحرس الملكي ووحدات قوة دفاع البحرين، لمشاركتهم في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن مؤكداً على "الجهود الكبيرة والتضحيات الجسيمة التي تقوم بها قوات التحالف العربي في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من أجل دحر الأعداء وإعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق" على حد قوله.