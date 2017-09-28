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مدير شرطة المحرق: مسح أمني للمناطق المحيطة بمواكب العزاء في عاشوراء
2017-09-28 - 4:31 م
مرآة البحرين: قال مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق فواز حسن الحسن أن المديرية وضعت على عاتقها بذل كافة الجهود لإنجاح فعاليات موسم عاشوراء، منوهًا إلى العمل وفق خطة متكاملة، مشيدا في هذا السياق بدور رؤساء المآتم والمواكب الحسينية في التعاون مع المديرية وعدم السماح بأي استغلال أو إساءة قد تخرج هذه المناسبة عن مسارها الصحيح.
وأشار إلى خطة توزيع شرطة خدمة المجتمع والدوريات ورجال المرور في المناطق المحيطة بمواكب العزاء، بالإضافة إلى إجراء مسح أمني لتلك المواقع في إطار حفظ الأمن والسلامة العامة.
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