صحيفة سعودية: توقعات بزيادة عدد السعوديات المتدربات على قيادة السيارات في البحرين

2017-09-28 - 4:42 م

مرآة البحرين: توقع عاملون في مجال تعليم قيادة السيارات في البحرين، زيادة عدد السعوديات المتدربات للحصول على رخصة قيادة من البحرين، بعد صدور أمر من ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز يسمح فيه للنساء بقيادة السيارات، وذلك وفقاً لما نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وأضافت "تخضع المتدربة السعودية، وفق قوانين البحرين، لـ22 ساعة تدريبية، تصل تكلفتها إلى نحو 405 دولارات (1519 ريالاً)، ويمثل القرار فرصة واعدة لمعلمي قيادة السيارات بالبحرين، الذين يصل عددهم إلى 630 معلماً، بينهم 106 معلمات".

وأكد معلمو قيادة سيارات في البحرين، للصحيفة السعودية، الشروع في حجز مواعيد من قبل سعوديات يرغبن في الحصول على رخص قيادة منذ الساعات الأولى للأمر الملكي، إلا أن معلمات قيادة السيارة البحرينيات أكدن أن إقبال السعوديات، خلال الفترة الماضية، كان يزيد في فترة الإجازات، في حين يتوقعن أن يتغير حجم الطلب على خدماتهن بشكل واضح خلال العشرة شهور المقبلة.