تعيين سعودية في منصب حكومي كبير للمرة الأولى
2017-09-28 - 4:47 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت السلطات السعودية يوم الأربعاء إنه تم تعيين امرأة في منصب حكومي كبير للمرة الأولى بعد يوم من رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات فيما تتخذ المملكة خطوات لتحديث صورتها.
وتعرضت السعودية لانتقادات واسعة النطاق كونها الدولة الوحيدة في العالم التي حظرت قيادة النساء للسيارات وهي قيود كان يراها نشطاء حقوقيون رمزا لقمع المملكة للنساء.
وبعد 24 ساعة من صدور الأمر السامي من الملك سلمان لإنهاء الحظر أعلنت الحكومة تعيين إيمان الغامدي مساعدا لرئيس بلدية الخبر.
وقال مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة والمعلومات في بيان إن إيمان الغامدي نالت المنصب "في إطار خطة لزيادة عدد النساء في المواقع القيادية بما يتماشى مع رؤية 2030".
وقالت الحكومة السعودية إن رؤية 2030 وهي خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة ستزيد نسبة النساء في سوق العمل إلى 30 في المئة من النسبة الحالية وهي 22 في المئة.
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