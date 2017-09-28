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كردستان يعرض إجراء محادثات حول وجود مراقبين من بغداد في مطاراته
2017-09-28 - 4:57 م
مرآة البحرين (رويترز): قال تلفزيون رووداو الكردي يوم الأربعاء إن حكومة إقليم كردستان عرضت إجراء محادثات مع الحكومة المركزية العراقية حول وجود مراقبين عراقيين في مطارات الإقليم بهدف المساعدة في نزع فتيل أزمة نتجت عن استفتاء الأكراد على الاستقلال.
كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد طالب حكومة الإقليم بتسليم السيطرة على مطاري أربيل والسليمانية الدوليين بحلول مهلة تنتهي يوم الجمعة وإلا واجهت تعليقا للرحلات الجوية الدولية المباشرة من وإلى شمال العراق.
ونقل تلفزيون رووداو عن وزير النقل والمواصلات في حكومة الإقليم مولود باه مراد قوله "الحكومة قررت التفاوض مع الحكومة العراقية بشأن إرسال مراقبين إلى مطاري أربيل والسليمانية الدوليين".
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