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الاستئناف: السجن سنتين و3 سنوات لـ 12 متهما بحرق إطارات في المرخ
2017-09-29 - 1:05 م
مرآة البحرين: أيّدت محكمة الاستئناف العليا السادسة الأحكام الصادرة على 12 مدانًا بإشعال حريق في إطارات والتجمهر بمنطقة المرخ، إذ قضت محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات على 5 متهمين، وبحبس 7 آخرين لم يتموا الثامنة عشرة لمدة سنتين عن التهمة نفسها.
وتزعم السلطات أن المتهمين تجمعوا عند الشارع العام بمنطقة المرخ مساء يوم الواقعة، وكانت بحوزتهم عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» وإطارات وعبوة بها (بترول)، ثم قاموا بإشعال النار في الإطارات بعد أن سكبوا عليها البترول وألقوا عبوات المولوتوف، ولاذوا بالفرار.
وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.
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