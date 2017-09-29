ملك البحرين يعين نجله ناصر بن حمد في مجلس الدفاع الأعلى

2017-09-29 - 1:09 م

مرآة البحرين: عين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، نجله ناصر بن حمد، عضوا في مجلس الدفاع الأعلى.

وجاء في الأمر الملكي رقم 57 لسنة 2017 يعين العميد الركن ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي عضواً بمجلس الدفاع الأعلى.