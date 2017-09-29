قائد الجيش يستقبل وزير الداخلية

2017-09-29 - 1:12 م

مرآة البحرين: استقبل قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة صباح الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2017 بمكتبه في القيادة العامة، وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة.

ووفق بيان رسمي فإن اللقاء استعرض "مجريات التعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة".