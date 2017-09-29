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الصحة تعلن عن أوقات عمل المراكز الصحية خلال عطلة عاشوراء
2017-09-29 - 1:18 م
مرآة البحرين: أعلنت إدارة المراكز الصحية بوزارة الصحة عن أوقات عمل المراكز الصحية خلال عطلة عاشوراء، إذ أن الخدمات الصحية ستكون متوافرة في عدد من المراكز الصحية خلال عطلة عاشوراء، وذلك على النحو الآتي:
سيعمل مركز المحرق الشمالي، ومركز حمد كانو الصحي بالرفاع، ومركز يوسف عبدالرحمن إنجنير الصحي، على مدار 24 ساعة.
في حين سيعمل كل من مركز النعيم الصحي، ومركز محمد جاسم كانو الصحي (دوار 17)، ومركز سترة الصحي، ومركز الشيخ جابر الصباح في باربار، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، وخلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة 12 مساءً.
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