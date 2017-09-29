مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على جستن سيبريل سفيرا للولايات المتحدة في البحرين

2017-09-29 - 1:25 م

مرآة البحرين (خاص): صادق مجلس الشيوخ الأمريكي (الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2017) على تعيين عدد من السفراء الذين تم ترشيحهم من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، بينهم سفير الولايات المتحدة للبحرين جستن هيكس سيبريل.

وقالت وكالة الأنباء العالمية رويترز إن مجلس الشيوخ صادق في جلسته التي عقدت الخميس على تعيين محافظ أوتاه السابق جون هاتسمان سفيرا للولايات المتحدة في روسيا، كما صادقت على تعيين جون باس سفيرا في أفغانسان، وتعيين ويس ميتشل كمساعد لوزير الخارجية للشؤون الأوروبية.