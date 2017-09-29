ظريف: إيران تملك خيار الانسحاب من الاتفاق النووي إذا انسحبت أمريكا

2017-09-29 - 1:29 م

مرآة البحرين (رويترز): قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني لقناة الجزيرة القطرية في نيويورك إن بلاده قد تتخلى عن الاتفاق النووي الذي أبرمته مع ست قوى كبرى إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015 بأنه "مخجل". وتؤيد الدول الكبرى الأخرى الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع إيران وقد يثير انهياره سباق تسلح في المنطقة ويؤدي إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط.

وكتبت الجزيرة على صفحتها على تويتر نقلا عن ظريف قوله "إذا قررت واشنطن الانسحاب من الاتفاق فإن إيران تملك خيار الانسحاب وخيارات أخرى".

وأضاف "واشنطن ستكون في موقف أفضل إذا ظلت ملتزمة بالاتفاق".

وحذفت الجزيرة تغريدة نشرتها في وقت سابق نقلت عن ظريف قوله إنه إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق فإن إيران ستفعل ذلك أيضا بدلا من قوله إنها تملك خيار فعل ذلك بعد أن قال مسؤول إيراني أن تصريحات ظريف حُرفت.

ويدرس ترامب حاليا ما إذا كان الاتفاق يخدم المصالح الأمنية للولايات المتحدة قبل أن يقرر، خلال فترة تنتهي منتصف أكتوبر تشرين الأول، ما إذا كانت إيران تلتزم بالاتفاق من عدمه.

وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن لن تعلق على أي تصريح يدلي به مسؤول إيراني.

وقال "إننا ملتزمون بشكل كامل بمعالجة مجمل التهديدات والأنشطة الإيرانية الشريرة".

وقالت السلطات الإيرانية مرارا إن طهران لن تكون أول من ينتهك الاتفاق الذي وافقت بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.

وأثار احتمال انسحاب واشنطن من الاتفاق قلق بعض من حلفاء الولايات المتحدة الذين ساعدوا في التفاوض عليه. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إنه لا يوجد بديل لهذا الاتفاق النووي.

وكان ترامب قد وصف هذا الاتفاق بأنه "أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق".

وإذا لم يصدق ترامب على الاتفاق بحلول 16 أكتوبر تشرين الأول سيكون أمام الكونجرس 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي تم تعليقها بموجب الاتفاق.