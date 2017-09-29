يقام بمكتبة أنطوان في بيروت الثلاثاء القادم... تجمّع ثقافي لـ«مركز أوال» احتفاء بـ«يوم الترجمة العالمي»

2017-09-29 - 4:04 م

مرآة البحرين: يقيم «مركز أوال للدراسات والتوثيق» تجمّعا ثقافيا تحت عنوان «الترجمة وُرق الكلام»، احتفاء بـ«يوم الترجمة العالمي»، الذي يصادف غدا السبت 30 سبتمبر/أيلول.

خلال الفعالية ستدار حلقة حوارية، تستضيف أفرادا ومنظمات ذوي علاقة بحقل الترجمة، ومن بين أبرز المدعوين للحلقة الكاتب هيثم الناهي، مدير المنظمة العربية للترجمة، وعبد الغني قطايا، مسؤول قسم الترجمة في مؤسسة «ومضة».

ستتضمن الفعالية أيضا عرض مركز أوال تجربته الخاصة في مجموعة مجلدات «أرشيف البحرين»، التي ترجم فيها سجل البحرين في أرشيف الوثائق البريطانية (1820-1971)، والتي ستصدر قريبا المجموعة الأولى منها وهي 6 مجلدات.

يذكر أن مركز أوال للدراسات والتوثيق، قام بترجمة ونشر 3 إصدارات لاقت رواجا واسعا، وهي كتاب «ما بعد الشيوخ... الانهيار المقبل للممالك الخليجية» لكريستوفر ديفيدسون، وكتاب «صراع الجماعات والتعبئة السياسية في البحرين والخليج» لجستن غينغلر، وكتاب «سعادة السفير: محمد جواد ظريف» وهو سيرة ذاتية كتبت بالفارسية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

فعالية «الترجمة وُرق الكلام» ستقام يوم الثلاثاء المقبل 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017، في مكتبة «أنطوان» (وسط بيروت)، بدءاً من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساء.