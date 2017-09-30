الاستئناف: السجن 7 و10 سنوات لثلاثة متهمين بالانضمام لتيار الوفاء مع إسقاط الجنسية

2017-09-30 - 1:06 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة سجن شاب "25 عامًا" لمدة 7 سنين، وآخران هاربان ومحكوم على كل منهما بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة الانضمام لتيار الوفاء "وتجنيد عناصر فيه"، بهدف نقل الأموال فيما بين عناصرها لاستعمالها في الأنشطة التخريبية والمسيرات وأعمال الشغب، فضلاً عن الحكم عليهم بإسقاط الجنسية البحرينية ومصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن المتهمان الأول والثاني "30 و22 عامًا - مقيمان في إيران وقياديَين في تيار الوفاء الإسلامي" قاما بإدارة جماعة إرهابية تهدف إلى تغيير دستور الدولة ونظامها الأساسي عن طريق إشاعة الفوضى بالبلاد وارتكاب جرائم العنف والتخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية.

وقد انضم لتيار الوفاء وفق السلطات، المتهم الثالث "المستأنف" وقام بنقل الأموال في أظرف من مقبرة أبوصيبع إلى مقبرة جبلة حبشي ومن خلف أحد المساجد بمنطقة كرانة وتوزيعها على مناطق الديه والسنابس والمصلى، ومن مقبرة أبوصيبع إلى السنابس، وكذا نقل لافتات وكتابات من مكان إلى آخر.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي أنه بعد إجراء المسح الجيني الوراثي في قاعدة بيانات الحمض النووي (DNA) أن المستأنف هو أحد مصادر الخلايا البشرية المرفوعة من إحدى عينات الأوراق المضبوطة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.