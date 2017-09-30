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اعتقال الرادود عبدالأمير البلادي واستدعاء الرادود علي حمادي
2017-09-30 - 1:19 م
مرآة البحرين: اعتقلت السلطات البحرينية فجر اليوم (السبت 30 سبتمبر/أيلول 2017) الرادود عبدالأمير البلادي وذلك بعد انتهائه من مراسم العزاء في العاصمة المنامة.
وقال نشطاء أن البلادي اعتقل مباشرة بعد انتهاء موكب العزاء في المنامة حيث احتجز في مركز شرطة باب البحرين، وتم تحويله لاحقاً لمركز شرطة الحورة، مرجعين السبب إلى دعائه للرادود المعتقل مهدي سهوان بالفرج.
وفي سياق متصل استدعت السلطات الأمنية (الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2017) الرادود علي حمادي للحضور "حالاً" لشعبة البحث والتحري في مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي دوار 17.
وتأتي هذه الحملة ضمن حملة أمنية واسعة تشنها السلطات ضد الأغلبية الشيعية في البلاد.
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