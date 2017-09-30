2017-09-30 - 1:28 م

مرآة البحرين (رويترز): قال أحمد الصافي ممثل آية الله علي السيستاني المرجع الأعلى لشيعة العراق إن السيستاني يعارض انفصال المنطقة الكردية في شمال العراق في أول تصريحات للزعيم الديني بشأن قرار الأكراد تأييد الانفصال في استفتاء.

وكان الصافي يلقي خطبة الجمعة نيابة عن السيستاني في مدينة كربلاء جنوبي بغداد.

وقال الصافي إن السيستاني يعتقد أن "القيام بخطوات منفردة باتجاه التقسيم والانفصال ومحاولة جعل ذلك أمرا واقعا سيؤدي بما يستتبعه من ردود أفعال داخلية وخارجية إلى عواقب غير محمودة تمس بالدرجة الأساس حياة أعزائنا المواطنين الكرد".

وذكر الصافي أن السيستاني يدعو حكومة إقليم كردستان العراقي "إلى الرجوع للمسار الدستوري" في سعيها لتقرير مصير الشعب الكردي.

وهذه أول خطبة للسيستاني تتطرق للشأن السياسي منذ بداية عام 2016 في إشارة واضحة على الأهمية التي يوليها للأزمة بين بغداد وحكومة كردستان بعد استفتاء الاستقلال.

وتوقف السيستاني عن الإدلاء بتصريحات سياسية مباشرة في فبراير شباط 2016 احتجاجا على الفساد المستشري داخل مؤسسات الحكومة.

ومعظم الأكراد مسلمون سنة لكن شمال العراق يسكنه أيضا بعض الشيعة التركمان والعرب.