بإهداء إلى الشيخ عيسى قاسم... «مرآة البحرين» تصدر كتاب «عاشوراء البحرين... ويكيليكس السفارة الأمريكية»
2017-09-30 - 7:03 م
مرآة البحرين: صدر اليوم عن صحيفة «مرآة البحرين» الإلكترونية كتاب «عاشوراء البحرين... ويكيليكس السفارة الأمريكية»، باللغتين العربية والإنجليزية، وهو قراءة واسعة في محتوى البرقيات الدبلوماسية التي تبادلتها سفارة واشنطن في المنامة مع الخارجية الأمريكية عن إحياء ذكرى عاشوراء في البحرين، ما بين عامي 2005 و2010، بحسب ما سرّب موقع ويكيليكس.
وأتاحت المرآة النسخة الإلكترونية من الكتاب مجانا على موقعها، وصدّرته بإهداء إلى آية الله الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الديني والوطني الأبرز، الذي لا تزال السلطات تحاصر منزله بالدراز، وتفرض عليه الإقامة الجبرية، بعد سحق اعتصام شعبي أحاط بمنزله حوالي العام، احتجاجا على إسقاط جنسيته وتقديمه للمحاكمة.
وبحسب الكتاب، الذي حلل برقيات ويكيليكس، فمنذ العام 2005 عملت السفارة الأمريكية في المنامة على جمع المعلومات عن عاشوراء سنويا للدراسة والتحليل من أجل تقديم صورة كاملة للإدارة الأمريكية، في شكل تقرير سري!
وكانت السفارة تراقب عاشوراء في البحرين بشكل دقيق، متعرضة إلى الكثير من التفاصيل مثل: كم عدد من شارك؟ ماذا قال الشيخ عيسى قاسم، ماذا قال الشيخ علي سلمان، وكيف كان خطاب عاشوراء؟ كيف كانت الأوضاع الأمنية؟ هل كانت هناك انتهاكات، هل كان هناك تسييس، هل ورد اسم الولايات المتحدة الأمريكية في أي شيء؟ ماذا يزعج هؤلاء الناس، ماذا يغيظهم، وكيف يمكن أن يؤثّر إحياء عاشوراء هذا العام عليهم؟
وقالت مرآة البحرين في تقديمها الكتاب إن هذه البرقيات تثبت أن عاشوراء، بالنسبة للسياسة الأمريكية، ترتبط بأمن الخليج، واستقرار أنظمة الحكم فيه، والأسطول الخامس، والجار الإيراني، والصورة الأمريكية في الذهن الشيعي.
وأضافت أنها تستعرض هذه الوثائق الخطيرة لأغراض البحث والتقصّي، ولفهم وتحليل العمل الدبلوماسي الأمريكي في هذا السياق، ورؤيتهم لهذه المناسبة ومجرياتها المختلفة كل عام، وتعاطي الحكومة البحرينية مع كل ذلك.
مرآة البحرين قالت إن الكتاب سيصدر مطبوعا قريبا.
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