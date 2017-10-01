2017-10-01 - 4:02 م

مرآة البحرين (أ.ف.ب): دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد خلال إحياء ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى مواصلة المعركة "في كل مكان" للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، الذي مني بخسائر ميدانية متلاحقة في مناطق سيطرته.

وقال في كلمة ألقاها عبر الشاشة أمام حشد من مناصريه في منطقة حارة حريك "ندعو اليوم.. إلى مواصلة المعركة في كل مكان للقضاء على داعش وللانتهاء من خطرها وفسادها وظلمها وتشويهها وتدميرها" من دون أن يحدد إذا كان ذلك يشمل أراض خارج لبنان وسوريا حيث يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.

وشدد نصرالله على ضرورة "مراجعة هذه الظاهرة، ومن كان المسؤول عنها، من موّلها ومن سلّحها ومن سهّل لها ومن دعمها ومن مكّنها" معتبراً أن "هذا الأمر لا يجوز أن يمر هكذا، أي أن داعش على نهاياتها، تنتهي ويصبح هذا من الماضي".

وقوطع نصرالله مراراً خلال إلقاء كلمته بصيحات مناصريه الذين رفعوا رايات الحزب الصفراء والأعلام اللبنانية مرددين "لبيك يا نصرالله" و"لبيك يا حسين".

وشارك عشرات الآلاف من اللبنانيين الشيعة الأحد في المسيرات العاشورائية في مناطق نفوذ حزب الله لا سيما في الضاحية الجنوبية وفي بعلبك (شرق) والنبطية (جنوباً)، وسط إجراءات أمنية مشددة وعمليات تفتيش دقيقة تولاها عناصر الحزب.

ويقاتل حزب الله المدعوم من إيران منذ العام 2013 إلى جانب قوات النظام في سوريا، حيث يخوض الطرفان حالياً معارك ضد التنظيم في مدينة دير الزور وريفها الغربي في شرق البلاد وفي البادية السورية.

وشارك حزب الله خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في معارك ضد مقاتلين تابعين لجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) وتنظيم الدولة الإسلامية كانوا متحصنين في منطقة حدودية بين لبنان وسوريا، انتهت بإجلائهم مع عائلاتهم إلى إدلب (شمال غرب) ودير الزور (شرق).

وتثير مشاركة حزب الله في القتال إلى جانب قوات النظام في سوريا انقساماً كبيراً في لبنان بين القوى الداعمة للنظام السوري وتلك المؤيدة للمعارضة السورية.