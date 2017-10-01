البحرين: تظاهرات هي الأولى منذ 4 أشهر عند منزل الشيخ عيسى قاسم عصر يوم عاشوراء
2017-10-01 - 5:42 م
مرآة البحرين: استجاب المئات من المحتجين إلى دعوات لتسيير تظاهرة عصر يوم عاشوراء تجاه منزل المرجع الشيعي الأعلى في البحرين، آية الله الشيخ عيسى قاسم، والذي تحاصره القوات الأمنية منذ 23 مايو/أيار 2017.
وسار المئات رجالا ونساء مرددين هتافات التكبير في الطريق المؤدي إلى منزل الشيخ عيسى قاسم، في تظاهرة هي الأولى من نوعها منذ سحقت السلطات الأمنية الاعتصام المفتوح حول منزل قاسم، وقتلت 5 محتجين.
وارتدى بعض الشبّان أكفانهم، في إشارة رمزية للاستعداد للتضحية، في حين رفع آخرون صور الشيخ قاسم مطالبين برفع الحصار عن منزله.
سلطات البحرين كانت قد أسقطت الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم في يونيو/حزيران 2016، ثم قدّمته للمحاكمة بسبب جمعه أموال فريضة الخمس. وفرضت السلطات على الشيخ قاسم الإقامة الجبرية في منزله منذ مايو/أيار 2017، وضيّقت الاتصالات به، ولا يزال منزله محاطًا بقوات النظام منذ ذلك الوقت.
وقمعت السلطات الأمنية التظاهرة مستخدمة رصاص الشوزن الانشطاري وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وخلال إحياء ذكرى عاشوراء، علّقت صور كبيرة للشيخ قاسم في شوارع السنابس، في تحد لأجواء الترهيب التي فرضتها السلطات منذ فض اعتصام الدراز، واستدعي عدد من المنشدين والخطباء للتحقيق، بسبب ذكرهم اسم الشيخ قاسم في "دعاء"، حسبما أفادت معلومات.
- 2017-10-01نصرالله في خطاب عاشوراء: يجب أن نذكر العالم بقائد حكيم ومظلوم ومحاصر... هو الشيخ عيسى قاسم
- 2017-09-30الآلاف يحتشدون في المنامة إحياءً لعاشوراء... والديهي: مخطئ من يعتقد أنه يستطيع هزيمة الشعب
- 2017-09-30بإهداء إلى الشيخ عيسى قاسم... «مرآة البحرين» تصدر كتاب «عاشوراء البحرين... ويكيليكس السفارة الأمريكية»
- 2017-09-30اعتقال الرادود عبدالأمير البلادي واستدعاء الرادود علي حمادي
- 2017-09-30تأييد السجن المؤبد لثلاثة متهمين بوضع قنبلة في الدراز لاستهداف الشرطة
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus