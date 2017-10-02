حملة الإمام الحسين للتبرع بالدم تحصد أكثر من 600 كيس خلال يومين

2017-10-02 - 4:09 م

مرآة البحرين: أعلنت اللجنة العليا المنظمة لحملة الإمام الحسين (ع) للتبرع بالدم في نسختها التاسعة عشرة والتي نظمها صندوق النعيم الخيري في مركز شباب النعيم، أنها تمكنت من حصد أكثر من 600 كيس دم خلال يومي الجمعة والسبت (الثامن والتاسع من شهر محرم، الموافق 29 و30 سبتمبر 2017).

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للحملة د.فاضل النشيط إن جموع المتبرعين توافدوا لموقع الحملة منذ الصباح الباكر قبل إعلان اللجنة عن استقبال المتبرعين في بادرة إنسانية خيرة تجسد جانبًا مضيئاً من قيم نهضة الإمام الحسين (ع) وهي البذل والعطاء، وشعار الحملة لهذا العام «الحسين..محبة» هو امتداد لهذه النهضة ويعكس رقيا في إحياء ذكرى عاشوراء، وهذه الحملة التي تستقطب مئات البحرينيين والمقيمين بمختلف أطيافهم للتبرع بدمائهم في سبيل إنقاذ حياة مرضى ومحتاجين، دون النظر إلى انتمائهم ولونهم وهو أحد أسرار استمرار هذه المبادرة الإنسانية الراقية.

وبين د.النشيط أن الحملة في يومها الأول والذي كان مخصصًا للنساء استقبلت 283 متبرعة منهن 56 سجلن عن طريق النظام الالكتروني، وكانت الحصيلة النهائية 72 كيس دم، فيما استقبلت الحملة أكثر من 1200 شخص في اليوم المخصص للرجال منهم 150 شخصا حجزوا مواعيدهم الكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالحملة، إلا أن محدودية الأكياس المتوافرة تحول دون استيعاب كامل الأعداد المقبلة للتبرع، وقد حصدت الحملة في يومها المخصص للرجال أكثر من 540 كيس دم حتى إعداد التقرير.