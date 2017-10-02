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إخلاء سبيل الرادود عبدالأمير البلادي بعد يومين من الاعتقال
2017-10-02 - 4:11 م
مرآة البحرين: أخلت السلطات الأمنية البحرينية (الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017) سبيل الرادود عبدالأمير البلادي، وذلك بعد يومين من الاعتقال.
وكان البلادي اعتقل فجر اليوم (السبت 30 سبتمبر/أيلول 2017) بعد انتهائه من المشاركة في مراسم العزاء بالعاصمة المنامة.
وقال نشطاء إن السلطات اعتقلت البلادي واحتجزته في مركز شرطة باب البحرين، وقامت لاحقا بإحالته لمركز شرطة الحورة، سبب دعائه للرادود المعتقل مهدي سهوان بالفرج.
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