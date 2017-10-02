ملكة بريطانيا تهدي ملك البحرين جوادا عربيا

2017-10-02 - 4:21 م

مرآة البحرين: تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس (الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017) هدية من ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا، إليزابيث الثانية، وهي عبارة عن جواد عربي بحريني السلالة من إنتاج إسطبلات ملكة بريطانيا، ويطلق عليه «حمداني رعد»، ويبلغ من العمر ثلاث سنوات.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن حمد بن عيسى قوله إن هذه الهدية "تعكس حرص جلالتها واهتمامها بالخيل العربية البحرينية الأصيلة التي تتميز بجمالها ونقاوتها، والمحافظة على سلالاتها، مؤكدا أن هذا الإهداء يعبر عن عمق العلاقات التاريخية العريقة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة".

وتحتفظ المملكة المتحدة بعلاقات مميزة مع البحرين، وهو ما جعلها في مرمى انتقاد المنظمات الدولية التي تتهمها بالمشاركة في تبييض سمعة البحرين الحقوقية السيئة.