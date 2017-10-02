وزير الدفاع الأمريكي سوف يشارك في حوار المنامة الذي سينعقد في ديسمبر المقبل

2017-10-02 - 4:26 م

مرآة البحرين: قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «IISS» أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس سوف يشارك في فعاليات حوار المنامة، الذي خصصت إحدى جلساته الرئيسية لمناقشة دور السياسة الأمريكية في استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وتستضيف البحرين حوار المنامة بنسخته الثالثة عشرة في الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث سيتناول قضايا عدة بينها إنشاء نظام أمني إقليمي مستقر، والشراكات الأمنية في المنطقة.

ومن المزمع أن يعقد المؤتمر 4 جلسات مغلقة تتناول آفاق حل الصراع في سوريا واليمن، وكذا التعاون والتحديث في مجال الدفاع بمنطقة الخليج، والحملة الدولية ضد الإرهاب، والضرورة الأمنية للإصلاح الاقتصادي.

ويختتم «حوار المنامة» جلساته باستعراض السياسات الدولية وتأثيراتها على أمن منطقة الشرق الأوسط.