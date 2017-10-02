أنصار الله يقولون إنهم أسقطوا طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار

2017-10-02 - 4:51 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اأن قوات تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية أسقطت طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار في العاصمة صنعاء الأحد.

ويسيطر أنصار الله وقوات متحالفة معهم موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح على أغلب شمال اليمن بما يشمل صنعاء ويقاتلون تحالفا بقيادة السعودية يحاول إعادة السلطة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

وتساند الولايات المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية من خلال تقديم معلومات مخابراتية وأسلحة.

وقالت الوكالة "أوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدفاعات الجوية (لأنصار الله) أسقطت طائرة التجسس الأمريكية من طراز إم كيو 9 في منطقة جدر بأمانة العاصمة".

وقال مصور من رويترز إن الطائرة سقطت في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة مزدحمة على مشارف العاصمة لكن لم ترد تقارير عن سقوط أي ضحايا.

وحملت جماعة أنصار الله حطام الطائرة المتفحم على متن شاحنة من طراز تويوتا.

ولم يستجب الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين لطلب بالتعليق.

وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في الحرب الأهلية اليمنية التي بدأت في مارس/آذار 2015 عندما تقدم أنصار الله نحو مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد التي كانت مقر هادي المؤقت مما أجبره على الفرار من البلاد وطلب المساعدة من السعودية.

وتسببت الحرب في كارثة إنسانية في البلاد إذ شردت أكثر من مليوني شخص فيما يشتبه في أن عدد الإصابات بالكوليرا في البلاد وصل إلى 750 ألفا.