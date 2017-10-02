قوات إيرانية وعراقية تعتزم إجراء تدريبات مشتركة على الحدود

2017-10-02 - 5:06 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكر التلفزيون الإيراني يوم السبت أن القوات الإيرانية والعراقية ستجري تدريبات عسكرية مشتركة قرب الحدود في إطار جهود طهران لدعم بغداد عقب استفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال.

ونقل التلفزيون عن متحدث عسكري قوله إن قرار إجراء المناورات خلال الأيام القليلة المقبلة اتخذ خلال اجتماع لكبار القادة العسكريين الإيرانيين تم خلاله أيضا "الاتفاق على إجراءات لتعزيز أمن الحدود واستقبال القوات العراقية التي ستتمركز في المواقع الحدودية".

وأضاف المتحدث "هذا الاجتماع كان متسقا مع السياسات الإيرانية المعلنة الخاصة باحترام وحدة العراق والحفاظ على سلامة أراضيه ومع طلب الحكومة العراقية تعاون إيران من أجل إرساء سلطة الحكومة المركزية على المعابر الحدودية بين إيران والعراق".

ورفضت حكومة إقليم كردستان العراق تسليم السيطرة على المعابر للحكومة العراقية مثلما طلبت بغداد وطهران وأنقرة ردا على استفتاء الاستقلال.

وقالت وزارة الدفاع العراقية إنها تعتزم السيطرة على الحدود بالتنسيق مع إيران وتركيا دون الإشارة إلى ما إذا كانت سترسل قوات عراقية إلى مواقع حدودية تخضع حاليا لسيطرة حكومة كردستان من على الجانبين الإيراني والتركي.

وأيد أكراد العراق بأغلبية ساحقة استقلال كردستان في الاستفتاء الذي جرى يوم الاثنين في تحد لدول الجوار التي تخشى أن يفجر الإجراء صراعا جديدا في المنطقة.

وأدانت إيران الاستفتاء ووصفته بأنه غير مشروع وحظرت يوم الجمعة على الشركات الإيرانية نقل منتجات تكرير النفط من كردستان وإليها.