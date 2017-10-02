وزير الخارجية الايراني يجري محادثات في سلطنة عمان قبل زيارة إلى قطر

2017-10-02 - 5:10 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الإثنين محادثات في سلطنة عمان قبل توجهه إلى قطر للبحث في العلاقات بين إيران وقطر، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية في الخليج، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية أن ظريف بحث في عمان في "مجالات الطاقة والتجارة والنقل".

وتقيم سلطنة عمان علاقات ودية مع إيران رغم انتمائها إلى مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر، والذي يشهد أزمة خطيرة بسبب القطيعة بين قطر وثلاث دول أخرى من المجلس.

ومن المتوقع أن يتوجه ظريف بعد الظهر إلى الدوحة، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني بهرام قاسمي لوكالة فرانس برس.

وهي الزيارة الأولى لظريف إلى قطر منذ بدء الأزمة في حزيران/يونيو بين الإمارة ودول مجاورة في الخليج، بحسب قاسمي.

وتابع المتحدث إن وزير الخارجية "سيلتقي نظيره القطري (الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني) للتباحث في التعاون الاقتصادي والأحداث الأخيرة في سوريا والعراق واليمن ومجمل المسائل المتعلقة بالخليج الفارسي خصوصا سبل تعزيز التعاون في المنطقة".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو بعد اتهامها بتمويل المتشددين الإسلاميين والتقارب مع إيران. وقررت الدول الأربع إغلاق المنفذ البري الوحيد لقطر مع السعودية، ومنع طائرات شركات الطيران القطرية الوطنية من عبور أجوائها، وحظر استخدام قطر لموانئها البحرية.

وحذر الوزير القطري في باريس في 25 أيلول/سبتمبر الماضي من أن "الحصار" الذي فرضته دول في المنطقة على بلاده "يدفعها" باتجاه إيران.

وأضاف خلال مداخلة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية "إنهم يتهمون قطر بالتقرب من إيران لكن مع إجراءاتهم (...) فإنهم يدفعون قطر باتجاه إيران. إنهم يعطون قطر هدية لإيران".

وأعلنت قطر في أواخر آب/أغسطس، عودة سفيرها إلى طهران بعد غياب لنحو عام ونصف العام، وعبرت عن "رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في كل المجالات".