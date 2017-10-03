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البحرين: إصابة العشرات خلال تفريق متظاهرين حاولوا الوصول لدوار اللؤلؤة

عشرات المتظاهرين ساروا باتجاه دوار اللؤلؤة الاثنين 2 أكتوبر 2017
عشرات المتظاهرين ساروا باتجاه دوار اللؤلؤة الاثنين 2 أكتوبر 2017

2017-10-03 - 12:33 ص

مرآة البحرين (خاص): حاول متظاهرون غاضبون الاثنين (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) الوصول إلى دوار اللؤلؤة مهد الاحتجاجات الشعبية التي سعت لوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.

وسار المئات من الديه غرب العاصمة المنامة نحو منطقة الدوار الذي احاطته قوات حكومية .

وأطلقت القوات الرصاص الانشطاري والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وقال شهود عيان إن العشرات أصيبوا جراء استخدام الرصاص.

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