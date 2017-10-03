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وزارة الداخلية تقول إن 5 من عناصرها أصيبوا في تفجير
2017-10-03 - 1:40 ص
مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية إن تفجيرا وقع الاثنين (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة بإصابات بسيطة.
وذكرت الداخلية في صفحتها الرسمية على "تويتر" أن الحادث وقع "أثناء تأمين القوات عزاء الديه على شارع البديع وأن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها".
وقالت وكالة أنباء البحرين إن وزير الداخلية راشد بن عبدالله تلقى اتصالا من نظيره السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أكد فيه وقوف السعودية مع البحرين في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.
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