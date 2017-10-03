رويترز: إصابة خمسة رجال شرطة في انفجار في البحرين

2017-10-03 - 1:18 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة أنباء البحرين إن خمسة رجال شرطة أصيبوا "بإصابات بسيطة" في "تفجير إرهابي" خارج العاصمة المنامة يوم الاثنين.

وقالت الوكالة إن الانفجار وقع في منطقة الديه على شارع البديع أثناء تأمين موكب للشيعة مع إحيائهم ليوم عاشوراء.

ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية البحرينية قولها على تويتر "الجهات المختصة تباشر إجراءاتها" دون مزيد من التفاصيل.

والانفجار هو الأحدث في سلسلة هجمات استهدفت رجال الشرطة في البلد الحليف للغرب والذي يتمركز فيه الأسطول الخامس الأمريكي.

وتلقي الحكومة باللوم في تنفيذ هذه الهجمات على متشددين شيعة تقول إنهم مدعومون من إيران بهدف زعزعة استقرار البحرين وهو ما تنفيه طهران.

وفي يونيو/حزيران قتل عضو في قوات الأمن البحرينية في انفجار بقرية الدراز مسقط رأس رجل الدين الشيعي البارز آية الله عيسى قاسم. واتهمت وزارة الداخلية "إرهابيين" بتنفيذ الهجوم.