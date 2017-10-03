ارتفاع مبيعات المواد الغذائية في عاشوراء 200 بالمئة
2017-10-03 - 1:21 م
مرآة البحرين: انتعشت حركة التجارة في موسم عاشوراء، وخاصة شراء المواد الغذائية مثل الأرز والدهن والدجاج؛ إذ ارتفعت المبيعات بنسبة 100%، وارتفعت نسبة المبيعات للماء والعصائر بنسبة 200%، وذلك نتيجة تحضير المآتم الوجبات اليومية والبوفيهات خلال موسم عاشوراء، ما أدى إلى زيادة نمو الدائرة الاقتصادية في البلاد.
رجل الأعمال وتاجر المواد الغذائية إبراهيم الدعيسي قال لصحيفة أخبار الخليج: في كل عام في هذا الموسم من عاشوراء تنتعش حركة بيع المواد الغذائية من الأرز والأسماك واللحم والدجاج والدهون والبصل والبطاطس والماء والعصائر؛ وذلك نتيجة دخول مستهلك جديد بشكل نشط مثل المأتم، والذي يكون فعالا في هذه الفترة لاعتماده على تحضير الوجبات اليومية والبوفيهات للمعزين، وبالتالي تنتعش بدورها المبيعات للمواد الغذائية.
وأضاف: إن الحركة التجارية في موسم عاشوراء دورة اقتصادية مرتبطة بعضها ببعض، فهناك قطاع الأغذية مثل الأرز والدهن والدجاج الذي ارتفعت مبيعاته بنسبة 100%، والماء والعصائر الذي ارتفعت مبيعاته بنسبة 200%، والملابس والصوتيات والخضروات والفواكه والمطابخ والنقل وغيرها من القطاعات التي تنتعش في هذه الفترة وتعمل على زيادة النمو الاقتصادي في البلاد في تلك الفترة القصيرة. وعلى الرغم من كون المناسبة حزينة لكن لها أثر كبير في تحسين الاقتصاد المحلي وزيادة دخل التاجر البحريني وحركة الأسواق والسيولة والاستفادة منها في التجارة بدلا من تجميدها في البنوك.
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