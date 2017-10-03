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ملك البحرين يلتقي نظيره السعودي في زيارة قصيرة إلى جدة
2017-10-03 - 2:34 م
مرآة البحرين: عقد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اجتماعاً مع نظيره السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك في زيارة قصيرة لمدينة جدة.
وقالت وكالة أنباء البحرين أن الطرفان بحثا "مستجدات الأوضاع في المنطقة ومجمل التطورات والأحداث الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيالها، والتشاور حول عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك".
وحضر ملك البحرين مأدبة غداء بدعوة من ملك السعودية، فيما أفادت وكالة أنباء البحرين لاحقاً أن حمد بن عيسى عاد إلى البلاد قادما من مدينة جدة السعودية.
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