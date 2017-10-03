السلطان قابوس يستقبل وزيرا إيرانيا في ظهور رسمي نادر

2017-10-03 - 2:50 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان قابوس بن سعيد استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الاثنين في ظهور رسمي نادر.

وأظهرت صور السلطان قابوس، وهو في أواخر السبعينات من العمر، وهو يتحدث مع ظريف في حصن الشموخ بولاية منح إلى الجنوب الغربي من العاصمة مسقط.

وقالت الوكالة إنه جرى خلال المقابلة "استعراض أوجه التعاون القائم بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات" دون مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يزور ظريف قطر في ثاني محطات جولته الخليجية. واقتربت قطر من إيران منذ أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين عقوبات على الدوحة في يونيو حزيران متهمين إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.

وخلال العامين الماضيين زار السلطان قابوس ألمانيا عدة مرات لإجراء فحوص طبية مما أثار القلق بشأن الخلافة في البلد الحليف للولايات المتحدة. وليس للسلطان أبناء ولم يعين علانية من سيخلفه.