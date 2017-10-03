مسؤول كردي: إيران تنشر دبابات على الحدود مع كردستان العراق

2017-10-03 - 2:52 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول كردي لرويترز إن إيران نشرت يوم الاثنين أكثر من عشر دبابات تساندها وحدات مدفعية على الحدود مع كردستان العراق.

ويعتقد أن الخطوة تأتي في إطار تدريبات مشتركة مزمعة بين القوات المسلحة الإيرانية والعراقية ردا على استفتاء الاستقلال الذي أجراه أكراد العراق الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول من أربيل عاصمة كردستان العراق "يمكن رؤية الدبابات من الجانب الكردي".

ونقل التلفزيون الإيراني يوم السبت عن متحدث عسكري قوله إن إيران والعراق "اتفقا على إجراءات لتأمين الحدود واستقبال قوات عراقية ستتمركز في مواقع حدودية".