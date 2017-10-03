إقليم كردستان العراق يجري انتخابات رئاسية وبرلمانية في 1 نوفمبر

2017-10-03 - 2:54 م

مرآة البحرين (رويترز): نقلت قناة رووداو التلفزيونية ومقرها أربيل عن المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان العراق قولها إن الإقليم يعتزم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أول نوفمبر تشرين الثاني.

ووافقت الأغلبية الساحقة على استقلال الإقليم عن العراق وذلك في استفتاء جرى في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في البلاد يوم 25 سبتمبر/أيلول.

ويتولى مسعود برزاني حاليا رئاسة إقليم كردستان العراق.