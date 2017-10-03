البنتاجون: مقتل جندي أمريكي في انفجار بالعراق

2017-10-03 - 2:56 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن جنديا أمريكيا من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش قتل وأصيب آخر في مطلع الأسبوع بالعراق عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في مركبتهما.

وذكر المتحدث باسم البنتاجون الميجر جنرال أدريان رانكين جالواي أن الحادث وقع يوم الأحد لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتشير بيانات البنتاجون إلى أنه قبل هذا الحادث لقي 12 جنديا أمريكيا حتفهم في قتال داعش في العراق وسوريا منذ عام 2014.

وبدأت القوات العراقية المدعومة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هجوما يوم 21 سبتمبر/أيلول لإخراج داعش من الحويجة.

وقال مسؤولون عسكريون ومسؤولون بقطاع النفط إن مقاتلي داعش أضرموا النار في ثلاث آبار نفط قرب الحويجة غربي مدينة كركوك وهي واحدة من منطقتين في العراق ما زال التنظيم يسيطر عليهما.

وخسر التنظيم المتشدد السيطرة على جميع حقول النفط التي كان يسيطر عليها في شمال العراق.