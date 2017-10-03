البحرين: توقيف رجل دين شيعي 15 يوما على ذمة التحقيق

2017-10-03 - 3:09 م

مرآة البحرين: قررت النيابة العامة البحرينية (الثلثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017) توقيف رجل الدين الشيعي السيد علي الموسوي 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال نشطاء أن الموسوي اعتقل من بلدة الدراز أمس الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول، دون معرفة الأسباب.

ولم يعرف بعد التهم التي وجهت للموسوي.

وتشن السلطات الأمنية حملة واسعة ضد الأغلبية الشيعية وتستدعي وتعتقل عددا من رجال الدين الشيعة على خلفية تهم التجمهر والتحريض على كراهية النظام.