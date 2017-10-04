ممتلكات تساهم بـ 20 مليون دينار في الميزانية لأول مرة منذ تأسيسها قبل 10 سنوات

2017-10-04 - 2:46 ص

مرآة البحرين: وافق مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة الثلاثاء (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) على تحويل 20 مليون دينار إلى الميزانية العامة للدولة للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل أكثر من 10 أعوام.

وقالت الشركة في بيان إن مساهمتها سيتم توزيعها بالتساوي على السنتين الماليتين 2017 - 2018.

وأَضافت الشركة "على الرغم من استمرارنا في سداد الديون الناتجة عن الاقتراض وفوائده وتلك الناتجة عن خسارة بعض الشركات التابعة، إلا أن استقرار عملياتنا الاستثمارية إجمالا، وتحقيق (ممتلكات) في العام 2016 أرباحا بلغت 68.9 مليون دينار".

وتدير شركة ممتلكات أكثر من 30 شركة بحرينية بينها شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، وشركة إصلاح السفن أسري وشركة الاتصالات بتلكو.