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شكاوى من تأخر صرف مستحقات بدل التعطل لأكثر من 6 أشهر
2017-10-04 - 1:16 م
مرآة البحرين: شكا عدد من العاطلين والمفصولين تأخر صرف مستحقات بدل التعطل لأكثر من 6 أشهر من تقديم طلباتهم لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأوضح العاطلون وفق صحيفة الأيام المحلية، أن سبب التأخير بحسب ما يتذرع به موظفو الوزارة يعود إلى خطأ في بيانات أحد العاطلين ضمن قائمة المستحقين التي أرسلت إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.
وبينوا أن هيئة التأمينات رفضت قائمة سابقة لعدم تطابق البيانات ما أدى إلى تأخر صرف مستحقات ما يقارب 1000 مستحق بين عاطل عن العمل ومفصول.
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