الاستئناف: السجن 5 سنوات لمتهم و10 سنوات لثلاثة آخرين في قضية تجمهر وحرق إطارات على شارع عمان

2017-10-04 - 1:36 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، بالسجن لمدة 5 سنوات بدلاً من السجن 10 سنوات، بحق متهم واحد من أصل 6 متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عامًا؛ وذلك لإدانته والآخرين بحرق عدد من الإطارات على شارع عمان ووضع عبوة وهمية.

وأيدت المحكمة عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بحق 3 مستأنفين آخرين؛ وذلك لأنهم امتنعوا عن حضور جلسات محاكمتهم، وكذلك أمرت بمصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريق "المصادر السرية والتحريات، وبلاغ من موظف في قوة دفاع البحرين".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 6 سبتمبر/أيلول 2015:

أولاً: أشعلوا عمدًا وآخرين مجهولين حريقًا في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر وذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثانيًا: وضعوا وآخرين مجهولين في مكان عام نموذجًا محاكيًا لأشكال المتفجرات وذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثالثًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.