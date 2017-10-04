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البحرين: اعتقال طفلين وحبسهما 7 أيام على ذمة التحقيق
الطفل المعتقل جاسم عبدالجليل - 13 عاما
2017-10-04 - 1:46 م
مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات الأمنية اعتقلت طفلين من بلدة الدراز، وعرضتهما على النيابة العامة التي قررت حبسهما 7 أيام على ذمة التحقيق.
واعتقلت السلطات الأمنية (الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017) الطفل جاسم عبدالجليل (13 سنة) والطفل حسين علي (14 سنة)، دون معرفة الأسباب.
ودان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات تلك الخطوة، مشدداً على أن "القانون الدولي قد ألزم سلطات الدولة أن تعامل الأطفال وفق إجراءات خاصة حيث أن سجن الطفل سيترك أثرا سيئا في نفسيته وسيؤثر على مستقبله الدراسي كما أنه سيكون عرضة للملاحقات الأمنية مستقبلا حيث يكون مسجلا لدى الجهات الأمنية بأنه قد سبق الحكم عليه وحبسه".
الطفل المعتقل حسين علي - 14 عاما
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