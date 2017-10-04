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البحرين: اعتقال 3 مواطنين من السنابس و4 من بوري وآخر من مدينة حمد
2017-10-04 - 2:00 م
مرآة البحرين (خاص): شنت السلطات الأمنية البحرينية حملة واسعة اعتقلت خلالها 8 مواطنين في أقل من 48 ساعة، وذلك وفق ما أكد نشطاء.
ويوم أمس (الثلثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017) داهمت قوات تابعة للداخلية بلدة السنابس، حيث اعتقلت الأخوين صادق وأحمد حبيل بعد كسر الباب الرئيسي للمنزل، ودون إبراز مذكرة تفتيش.
كما اعتقلت السلطات الشاب علي جواد بعد مداهمة منزله فجر الثلثاء، ودون إبراز مذكرة تفتيش أيضاً.
وفجر اليوم داهمت قوات تابعة للداخلية بلباس مدني بلدة بوري، وتم تسجيل اعتقال 4 مواطنين، لم تعرف أسماؤهم بعد، فيما أدت مداهمة أحد المنازل في مدينة حمد (الدوار الثاني) إلى اعتقال الشاب حسن جعفر عبدالله.
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