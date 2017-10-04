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سجن جو يرفض نقل أمين عام الوحدوي السابق فاضل عباس إلى المستشفى
2017-10-04 - 2:10 م
مرآة البحرين: نقلت شبكات في وسائل التواصل الاجتماعي عن عائلة أمين عام جمعية الوحدوي السابق، فاضل عباس قولها أن سلطات سجن جو المركزي ترفض نقله للمستشفى رغم تدهور وضعه الصحي.
وأضافت العائلة أن إدارة السجن تجبر عباس على توقيع إقرار يفيد بأنه هو الذي يرفض الذهاب للمستشفى.
وتزيد السلطات الأمنية من عقابها للمعتقلين السياسيين بحرمانهم من التعليم والعلاج، فيما أدى الإهمال الطبي إلى وفاة اثنين منهم على الأقل منذ العام 2011.
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