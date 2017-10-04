الإمارات: محكمة استئناف تؤيد حبس بحرينيين 3 سنوات مع تغريمهما 50 ألف دينارا

2017-10-04 - 2:15 م

مرآة البحرين:: قضت محكمة اتحادية استئنافية في الإمارات الأربعاء (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) بالحكم على بحرينيين اثنين، هما عباس أحمد مرزوق (37 عاما) وعلي حسن الحني (37 عاما) بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف درهم (حوالي 50 ألف دينار بحريني)، وذلك على خلفية نشرهما لمقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتهم السلطات الإماراتية مرزوق والحني بـ "ارتكاب فعل يشكل جريمة بمواجب التشريعات النافذة باستخدام وسيلة الكترونية" وذلك على خلفية نشرهما لمقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال تواجدهما في إمارة دبي.